Vis ma vie - Vis ma vie de gardien de prison / Vis ma vie Nord versus Sud  

Vétérinaire comportementaliste, Valérie aime la nature et les grands espaces. Pour elle, l'univers de la prison est synonyme d'angoisse, de contrainte et d'enfermement. Pourtant, elle a accepté de partir à la découverte du quotidien de Grégoire, agent de détention depuis plus de 10 ans. Valérie va participer à toutes les tâches d'un gardien de prison : repas, fouille, accueil de détenus… Comment supportera-t-elle l'enfermement ? Saura-t-elle gérer les échanges avec les prisonniers ?André a 27 ans, il est organisateur de soirées à Toulon. De l'autre côté de la France, dans le Nord, François, 33 ans, est serveur. Chacun a des préjugés sur la région de l'autre. Pour André, le Nord est plein de gens étranges qui vivent dans un froid polaire ! Il n'a d'ailleurs jamais quitté son Sud natal. François, lui, pense que les gens du Sud sont des frimeurs, des tchatcheurs et sont superficiels ! Un match régional qui s'annonce haut en couleurs : un choc thermique mais aussi un véritable choc des cultures.