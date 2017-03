Vis ma vie - Vis ma vie de marin pêcheur (Miss France 2015) / Vis ma vie de fermière  

Miss France chez les pêcheurs :Pour Vis Ma Vie, Camille Cerf, Miss France 2015, va ranger ses robes de princesse et partir au Cap Ferret, vivre la vie de Samuel, marin pêcheur depuis 25 ans. La jeune femme n'a jamais mis les pieds sur un bateau de pêche. La houle, les odeurs de poissons et l'ambiance très masculine des chalutiers sont bien loin de son quotidien de Miss France ! Pourtant, pendant 48 heures, Camille va devoir suivre Samuel pour de longues missions de pêche loin des côtes, malgré des conditions météo compliquées. En pleine tempête, comment vivra-t-elle cette première sortie en mer ? Saura-t-elle s'imposer dans une équipe 100% masculine ? Vis ma Vie à la ferme :Savannah, 48 ans, coiffeuse à domicile, est une vraie parisienne. Très coquette, elle n'a qu'une bête noire : la vie à la ferme. Un traumatisme qu'elle garde de son enfance. Pour elle, les fermiers ont une vie trop difficile, à travailler sans arrêt. Elle les trouvent ringards et solitaires. Mais, pour surmonter ses mauvais souvenirs, elle a accepté de partir en plein cœur du Gers, à la rencontre de Françoise. Depuis le 19ème siècle, la famille de Françoise exploite une ferme de plus d'une centaine d'hectares. Savannah arrivera-t-elle à survivre 3 jours au milieu des oies, canards, cochons et autres animaux ? Supportera-t-elle le rythme très physique de la ferme ?