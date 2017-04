Vis ma vie - Vis ma vie de toréro / Vis ma vie de culturiste  

Vis ma vie de Toréro :Nathalie, 40 ans, est une fervente opposante à la corrida. Traumatisée lorsqu'elle était enfant par la mise à mort d'un taureau, elle considère les toréros comme de véritables bouchers, aux actes cruels et inhumains. Mais aujourd'hui, elle a décidé de vivre 3 jours aux côtés de Lionel, une star de la tauromachie, plus connu sous le nom de " Morenito de Nîmes ". Plongée dans l'arène, face aux vachettes, Nathalie pourra-t-elle vaincre le traumatisme de son enfance ? Vis ma vie de culturiste :Patrick, DJ et animateur de soirées, est un bon vivant, gourmand et épicurien. Il assume son physique rond et déteste les personnes trop musclées. Pour lui, le sport n'est qu'un vieux souvenir ! Pendant 3 jours, il va bousculer ses habitudes et vivre le quotidien de Christophe, 37 ans, champion de France senior de bodybuilding. Pour Patrick, qui pense que les culturistes sont tous complexés, cette immersion ne sera pas de tout repos. Il va devoir apprendre à repousser ses limites physiques et s'adapter au régime très strict de Christophe, en pleine préparation d'un concours crucial pour lui. Patrick supportera-t-il le rythme intensif de la vie d'un culturiste ? Acceptera-t-il d'accompagner Christophe aux championnats de France de musculation ?