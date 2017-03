Vis ma vie - Vis ma vie mariage pour tous / Vis ma vie de dresseur de fauves (K. Ferri)  

Vis ma vie : Mariage pour tous : François a appris il y a 10 ans que sa fille était homosexuelle. Une nouvelle difficile à accepter pour cet opposant au mariage homosexuel. Pourtant, par amour pour sa fille, il a accepté de partager 3 jours avec Aaron et Mickaël, un couple en plein préparatifs de leur mariage. François finira-t-il par accepter le mariage de sa fille ? Va-t-il oublier ses tabous et se rapprocher de sa fille ? Une rencontre inédite qui va bouleverser une famille entière. Karine Ferri : Vis ma vie de dresseur de fauves :Karine Ferri quitte le plateau de The Voice pour vivre 2 jours dans la peau du plus grand dresseur de fauves au monde : Frédérick Edelstein. Il va tenter d'initier l'animatrice aux gestes précis du dressage, et la préparer à affronter 6 lions de plus de 180 kg. Karine devra vaincre ses peurs : elle trouve ces animaux terrifiants, même si elle rêve depuis toujours d'en caresser un. Face au danger, Karine ira-t-elle au bout de son défi ? Participera-t-elle au spectacle final organisé par Frédérick, face à un public de plus de 300 personnes ?