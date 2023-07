Episode 3

Mathias est sauvé in extremis, et aide Keller et Esther à maîtriser la prise d'otage de Fabrice, à l'Institut Daguerre. Mais Fabrice est abattu par le professeur Fournier, en légitime défense. Se pose ensuite le problème du lien entre les deux familles St André et Daguerre, et Esther apprend que Cécile St André, morte dans un accident de voiture 20 ans auparavant, était la maître d'Alexis Daguerre. Et lorsque l'accident de Cécile devient un meurtre, Pierre-Antoine Daguerre se suicide, sans doute pris de remords.