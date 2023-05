Episode 21

Dans l’épisode 21 de 10 Couples Parfaits, les garçons mettent une stratégie au point pour la cérémonie de ce soir. Illan rejoint Noée à la piscine sous les yeux de son ex petite amie Hilona. Cette dernière vit de plus en plus mal le comportement provocant d’Illan. Durant la soirée, la tension monte. Les candidats sont à la quatrième cérémonie et pour le moment, seulement deux couples parfaits trouvés, « ça devient vraiment inquiétant » confie Tony. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 diffusé sur TFX.