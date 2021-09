Océane, Diane, Croque Juju

Dans l'épisode 08 de la saison 01 de Beauty Match, retrouvez : Diane, Océane et Croque Juju. Elles sont suivies par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Ce sont les nouvelles reines du style. Mode coiffure, maquillage… Elles décident des tendances. Troisième jour de compétition avec la parisienne chic Diane, la provocante Océane et le joyeux Croque Juju qui vont s’affronter pour relooker quatres personnes. La compétition se déroule sous l'œil avisé de Lufy. Son expertise sera précieuse pour les influenceuses. Découvrez le challenge du jour : Lauriane, qui veut trouver un look qui aille avec ses études dans le luxe. Quelle influenceuse réalisera le meilleur outfit pour ce challenge ?