Noël Movie

Il faut sauver les chiens de noël

Jack est un adolescent charmant et hâbleur, mais turbulent. Ses parents l’ont abandonné et, entre deux délits, il navigue de famille d’accueil en famille d’accueil. Art, son agent de probation gentil et bienveillant, décide de le faire travailler dans un refuge pour animaux quelques jours avant Noël, dans le cadre d’une mise à l’épreuve. Art est attaché à Jack et espère qu’aider des gens et des animaux lui permettra de trouver un sens à sa vie. L'adolescent se lie d’amitié avec les filles qui travaillent au refuge et tombe sous le charme des chiens à adopter.