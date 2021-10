Classique Fiction

Episode 1

Alors qu'il n'a que 15 ans, le jeune d'Artagnan assiste médusé à la pendaison d'une jeune femme. qui va, sous ses yeux et sous un orage, reprendre bientôt vie ... Quelques années plus tard, 'Artagnan est un fort et beau jeune homme. L'heure est venue pour lui de quitter son père et sa Gascogne natale pour rejoindre Paris et réaliser son rêve d'enfant en devenant mousquetaire du Roi. Sur le chemin qui le même à la capitale, D'Artagnan croise un carrosse et les regards de ses deux futurs ennemis : ceux de Richelieu et de Milay de Wnter. C'est le début d'une grande aventure pour le jeune et virulent Gascon...