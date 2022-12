Comédie films

Very Bad Cops

Les inspecteurs Christopher Danson et PK Highsmith sont les meilleurs flics de la ville. Leurs collègues vont même jusqu'à se faire tatouer leurs noms. Mais dans la police, il y a les cadors... et les autres comme Gamble et Holtz, deux petits inspecteurs sans envergure, toujours dans l'ordre au second plan sur les photos. Pourtant un jour ou l’autre chaque agent rencontre l'occasion de passer à la postérité. Lorsque Gamble et Holtz se chargent d'une affaire apparemment banale, ils se retrouvent vite au cœur de la plus grande affaire criminelle que la ville ait connue. C'est la chance de leur vie, mais ont-ils vraiment ce qu'il faut pour la saisir ?