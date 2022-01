Une valse pour la 2è danse de Camille Lou et Grégoire sur « Je vole» (M Sardou/Louane)

Deuxième passage ce soir pour le couple Camille Lou et Grégoire Lyonnet qui se présente sur le dancefloor du quart de finale afin d’exécuter en direct une valse sur le titre « Je vole» de Michel Sardou repris par Louane dans le film « La Famille Bélier ». Une valse nécessite, pour une prestation de qualité, un rythme à 3 temps. Et pour bien maitriser une valse, que Camille Lou devra faire des quarts de tour tous les trois temps, dans le sens d’une aiguille d’une montre. Tournera-t-elle dans le bon sens pour ce quart de finale ? La semaine dernière le couple Camille Lou et Grégoire Lyonnet ont retourné le plateau et ont bluffé les juges. Grâce à leurs performances de samedi dernier, Camille Lou et Grégoire Lyonnet ont caracolé la première place du classement. Camille Lou et Grégoire Lyonnet vont-ils impressionner Pietragalla, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot et Chris Marques ? Vont-ils truster la première place ou descendre dans le classement ? Il faut absolument éviter l’élimination aux portes de la demi-finale ! Extrait du Replay de Danse avec les Stars 7 du 03 décembre 2016