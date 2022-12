Detective Conan

S01 E07 - Le mystérieux expéditeur

Le chirurgien Ogawa est intrigué par les jouets et l’argent qu’il reçoit tous les mois de façon anonyme depuis deux ans. Kogoro, qui est chargé de l’enquête, lit alors une lettre sensée être arrivée le jour même et avec le contenu suivant : “J’ai fini de payer les 2.500.000 yens. En conséquence, je vais m’approprier ce qui me revient de droit”. Conan émet l’hypothèse que les jouets sont assez vieux puisqu’ils n’ont pas de code barre. Il examine alors les archives médicales de l’hôpital et parmi les dossiers, il en trouve un rapportant une opération de l’appendicite pratiquée par le Docteur Ogawa. Le patient, Tomoya Ogino, un enfant de 5 ans, est mort peu de temps après et il se trouve justement qu’il s’agit de l’anniversaire de cette mort intervenue trois ans plus tôt. Or, le Dr Ogawa a lui aussi un enfant de 5 ans. Est-ce que ça pourrait vouloir dire que… Conan et le reste de l’équipe se précipitent à la recherche du fils du Dr Ogawa. Ils trouvent Ogino qui joue du couteau dans un parc a coté du jardin d’enfants que fréquente le fils du chirurgien. Conan frappe la balle avec laquelle jouent Ayumi et les autres et le ballon file tout droit sur la main d’Ogino, faisant tomber son couteau. Il s’effondre alors sur ses genoux et leur explique qu’il a envoyé le montant exacte de l’assurance de Tomoya, soit 2.500.000 yens, les jouets qui étaient des souvenirs de Tomoya ainsi que le Morning Glory que Tomoya aimait tant. Aveuglé par sa haine à l’égard du Dr Ogawa, il avait décidé d’assassiner son fils le jour de ses cinq ans afin qu’il connaisse lui aussi la sensation de perte et de douleur qu’il avait lui même vécu. Le drame de la vengeance avait pris fin. Le Dr Ogawa finit par tendre la main à Ogino car il comprend parfaitement ce qu’on éprouve lorsqu’on perd son enfant. Ogino lui sert la main et tout le monde regarde tranquillement les deux pères.