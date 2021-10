New York

A travers le monde entier, les plus grands artistes se sont réunis pour le Global Citizen Live, un concert planétaire pour lutter contre la pauvreté, le réchauffement climatique et pour l'égalité vaccinale. Sur la grande scène de New York, retrouvez Lang Lang, Cindy Lauper, mais aussi Camila Cabello, Shawn Mendes, Jennifer Lopez, Billie Eilish et plein d'autres. Sans oublier deux invités surprise : le prince Harry et Meghan Markle.