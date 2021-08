Episode 1 - Et voici Naruto Uzumaki

Voici Konoha Gakure (Village Caché des Feuilles). Naruto Uzumaki, l’élève le plus indiscipliné de l’Académie de Ninjas fait encore des siennes aujourd’hui. Et cette année, une fois de plus, il échoue au test de fin d’année. Puis, un jour, on vole le Manuscrit Secret du du premier Hokage, le héros du village légendaire . Le coupable de cette disparition n’est autre que Naruto…