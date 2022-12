Ushuaia for Change

Artisans du changement S01 E04- Les enjeux de la biodiversité

L'être humain occupe une place prépondérante au sein de la biodiversité terrestre et son mode de vie influence grandement l'équilibre des écosystèmes. Les impacts de l'industrialisation et du développement démographique sur la planète sont réels et commencent à constituer de véritables défis à relever pour les générations futures. Heureusement, des artisans ont trouvé des façons de stimuler l'économie tout en respectant les enjeux de la biodiversité et en évitant la destruction des écosystèmes.