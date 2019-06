NEWS - Lundi 28/12/15 - 15:07

Rendez-vous sur HD1 dès le vendredi 1er janvier 2016 à 20h55 pour faire connaissance avec Max et Caroline ! Ce drôle de duo va devoir travailler ensemble et partager un appartement pour le meilleur et pour le pire, en attendant de réaliser les rêves auxquels elles aspirent...