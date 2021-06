AVANT-PREMIERE – A Million Little Things : le premier épisode disponible sur MYTF1 via les box opérateurs.

Par| Écrit pour TF1-SERIES-FILMS Le 28/06/21 à 08:00 , mis à jour le 28 juin 2021 à 08:00 | Voir le site de A Million Little Things

Llundi 5 juillet à 21h00 , la série A Million Little Things arrive sur TF1 SERIES FILMS. Mais en avant-première, vous pouvez de suite découvrir le premier épisode sur MYTF1 via votre box internet

A Million Little Things, votre nouvelle série coup de coeur de l'été arrive le lundi 5 juillet 2021 à 21h05 sur TF1 Séries Films. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues, Free, ou encore VITIS, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, vous allez pouvoir visionner l’intégralité du premier épisode de cette série pleine de bons sentiments.

La série TV en résumé :

L'amitié c'est un million de petites choses... Lorsqu'une bande d'amis très soudée doit faire face au suicide de l'un des leurs, Jon - un homme parfait sur le papier - sa famille et ses amis sont obligés de faire le point sur les choix de vie qu'ils ont pu faire... Ils vont également tenter de résoudre le mystère de la disparition d'un homme qu'ils pensaient connaître.





Une série produite par DJ Nash, Aaron Kaplan, Dana Honor et James Griffiths

Avec : David Giuntoli était le héros des 6 saisons de la série Grimm, Allison Miller était à l'affiche de 13 Reasons Why, James Roday était le héros de Psych Enquêteur malgré lui, La Française Stéphanie Szostak faisait partie de la distribution du Diable s'habille en Prada.

A Million Little Things, soyez au rendez-vous dès Lundi 5 juillet sur TF1 Séries Films pour suivre votre série coup de coeur de l'été