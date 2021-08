A million little things - S02 E01 - Retour à la maison

Avant de revenir à la maison, Eddie avoue à Katherine que le bébé de Delilah est de lui et non de Jon. Katherine est dévastée et quitte le domicile. Poussé par Gary, Eddie va en salle de travail assister à la naissance de sa fille. En fait Gary savait que l'enfant était de lui car 2 ans plus tôt, il avait accompagné Jon pour une vasectomie. Rome dit à ses amis qu'il veut un bébé alors que Regina n'en veut pas. Maggie est choquée que Gary ai jeté ses médicaments contre le cancer car, la fois précédente, elle s'était découvert une tumeur juste après avoir jeté ses médicaments.