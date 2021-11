A million little things - S02 E02 - Grand Canyon

Patricia, la mère de Maggie débarque et annonce qu’elle se sépare de son mari et s’installe à Boston. En conflit permanent avec Patricia, Maggie est anéantie. PJ se dispute avec Mitch et trouve refuge chez Rome qui assurait sa première permanence téléphonique. Andrew craint pour l’avenir du restaurant de Gina qui ne supporte pas qu’il s’ingère dans la gestion. Mitch et Barbara refusent l’argent de Jon, ce qui renforce l’angoisse et la culpabilité de Delilah. Elon, medium ami de Regina, lui propose une séance de spiritisme qu’elle accepte, malgré les doutes de Gary. Katherine rentre juste à temps pour la journée jardinage à l’école de Theo qui pense qu’elle revient du Grand Canyon. Mais malgré le soutien de Eddie, elle n’arrive pas à donner le change. Comme le Grand Canyon, leur histoire est érodée à jamais mais magnifique. Elle demande à Eddie de rester auprès d’elle et de Theo pour affronter l’avenir. Regina prend conscience que les inquiétudes d’Andrew sont fondées et accepte son aide. C’est en établissant le contact avec Charlie que Delilah retrouve les mots qu’il faut et la sérénité. Pendant la séance de spiritisme, c’est Chad qui se manifeste. Maggie est ébranlée et Gary prend conscience de sa détresse et de celle de sa mère, venue à Boston pour se rapprocher de sa fille. Il tente de les réconcilier mais Maggie découvre sa mère dans les bras d’un inconnu. PJ avoue à Rome qu’il pense que son véritable père, c’est Jon.