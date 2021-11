A million little things - S02 E03 - Signaux contradictoires

Après les révélations de PJ selon lesquelles Jon serait son père, Rome cherche à en savoir plus. Devant l’insistance du jeune homme, il va consentir à l’aider à découvrir la vérité. Il va également aider Regina à se débarrasser de ce qu’elle considère comme toxique au travail, en reprenant la réalisation de publicités. Gary et Maggie sont en froid. La jeune femme reproche à son compagnon de l’avoir poussée à aller voir sa mère, ce qui pour elle était une erreur. La cohabitation entre Eddie et Katherine se passe mieux que prévu. Delilah accepte un rendez-vous avec Andrew…