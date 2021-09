A million little things - S02 E04 - Dans la tourmente

"Au cours d’un petit déjeuner avec sa mère et son nouvel ami Eric, Maggie apprend que Eric vit avec le cœur de Chad. Patricia a menti. Chad n’est pas mort sur le coup. Maggie ne le supporte pas et s’enfuit.Eric la retrouve et lui confie avoir perdu sa fiancée Chloé. Maggie lui révèle que Patricia a toujours préféré Chad. Malgré les efforts de Gary et d’Eric, rien ne réconciliera la mère et la fille.Katherine a du mal à supporter le bonheur familial de Lili. Elle se confie à Carter qui lui conseille de ne pas faire les choses à moitié. Eddie s’occupe de Charlie avec Rome et veut assume son rôle de père.Lili reprend le travail au restaurant aux côtés de Gina, inquiète pour l’avenir. Une coupure de courant compromet la soirée mais permet à Gina de se réconcilier avec sa passion. Tout le monde se retrouve au restaurant, bondé d’une nouvelle clientèle. Les liens se resserrent entre Katherine et Delilah mais se distendent entre Gary et Maggie qui se rapproche d’Eric."