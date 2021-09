A million little things - S02 E05 - Austin

"Pour leur 50 ans de mariage, le père de Rome offre à sa femme la croisière dont elle rêve depuis toujours. Mais il lui en fait le reproche. Ce qui permet à Regina de réfléchir au fait qu'elle refuse à Rome ce dont il rêve : un enfant.Katherine rêve de s'installer avec Eddie et Theo à Austin. Une ville où ils ne connaissent personne et surtout, où personne ne connaît leur histoire. Ce qui leur permettrait de se réinventer.Maggie veut tourner la page et reprendre sa vie telle qu'elle était avant le cancer. Ce faisant, elle s'éloigne de Gary et se rapproche d'Eric qui l'incite à participer à une Scène Ouverte dans un café."