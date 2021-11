A million little things - S02 E06 - Podcast

Alors qu'elle est au téléphone avec Eric, Maggie laisse malencontreusement s'échapper Colin. Gary est dans tous ses états et a dû mal à lui pardonner. Il remue ciel et terre pour le retrouver et ses amis le rejoignent malgré leurs emplois du temps bien remplis. Katherine remplace Eddie au pied levé pour garder la petite Charlie, tandis que Delilah enregistre un podcast sur la vie arès un suicide dans la famille. Andrew l'accompagne et tous les deux vont s'avouer de petits mensonges.