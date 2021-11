A million little things - S02 E07 - Dix ans déjà

"Suite à l'annonce trouvée au refuge, Gary décide d'aller voir les anciens propriétaires de Colin pour décider s'il doit leur rendre. Il trouve Enid qui a perdu son mari et attend toujours le retour de son chien. Mais Maggie prend Gary et Colin en pitié et apporte à Enid un autre mastiff qui était au refuge.C'est l'anniversaire des dix ans de Theo et des dix ans d'abstinence de Eddie. À cette occasion, Katherine fait entendre son point de vue et réclame à Delilah de dire toute la vérité aux enfants afin qu'Eddie puisse avoir une place auprès de sa fille et Theo une demie-sœur. Celle-ci refuse catégoriquement. Sophie se méprend sur les attentions de PJ et essaye de l'embrasser. Il la repousse et elle le vit mal. De retour chez eux, Rome et Regina découvrent le résultat du test de paternité : PJ est le fils de Jon !"