A million little things - S02 E08 - Comment se dire adieu

"La mère de Rome meurt brutalement. Entre son père et son frère, Rome qui s’occupe des funérailles est à bout. Delilah se sent abandonnée face à Katherine et Eddie qui veulent qu’elle officialise la paternité de Eddie qui se sent exclu de la vie de Charlie.Gary qui a perdu son travail et n’a rien dit à Maggie découvre qu’elle a relancé sa candidature à Oxford pour un poste d’enseignant-chercheur sans lui en parler. Il lui apporte finalement tout son soutien.PJ qui ne peut pas expliquer son attitude à Sophie qui ne lui pardonne pas de l’avoir repoussée découvre le test de paternité et disparait.Rome trouve enfin en visionnant de vieux films comment communiquer avec son père. Delilah désemparée découvre PJ est le fils de Barbara Morgan et la trahison de Gina."