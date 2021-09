A million little things - S02 E09 - Le temps s'arrête

Delilah est sous le choc après les révélations de Regina. Mais elle reçoit la visite de PJ et elle l'acceuille gentiment, lui offrant même la vieille montre de Jon. Elle lui conseille également de parler à ses parents, ce que PJ refuse de faire. Maggie attent impatiemment des nouvelles d'Oxford et Gary fait bonne figure, mais il a le coeur gros. Katherine et Eddie font pression sur Delilah pour qu'elle change le certificat de naissance de Charlie. La tension monte et Gary demande à tout le monde de balayer devant sa porte... Regina change d'avis sur un sujet qui tient beaucoup à coeur à Rome.