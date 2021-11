A million little things - S02 E10 - Premier baiser

C’est la première de « Grease » où Danny doit donner sur scène son premier baiser à sa partenaire. Il regrette de ne pas le faire avec quelqu’un qui compte. Sophie toujours en conflit avec Lili qui perd pied et refuse d’y assister. Rome découvre que Gina a occulté sa dépression dans le questionnaire médical de leur dossier d’adoption. Les doutes sur sa capacité à être père s’expriment et s’installent entre eux. Lindsay, la sœur alcoolique de Eddie veut reprendre contact. Pressé de questions par Theo, Eddie lui révèle leur co-dépendance à l’alcool. Sophie assiste au spectacle mais refuse de rentrer avec Lili. Maggie et Gary s’y revoient pour la première fois et se déchirent. La rupture est consommée. Avant d’entrer en scène, Danny partage son premier baiser avec Elliot. Après le spectacle, Sophie s’installe Gina qui rassure Rome et corrigera le questionnaire du dossier d’adoption. Maggie trouve refuge auprès de Eric et l’embrasse. Elle sent sa gêne et s’enfuit. Il se déshabille : son torse n’a pas de cicatrice…