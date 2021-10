A million little things - S02 E12 - Coupables

Gary déprime chez lui. Delilah le persuade d'aller enfin parler à sa mère, Alice, qui joue dans une pièce à New York. Rome se joint au voyage pour demander à son ami Todd pourquoi il lui a volé son film. De son côté, Gina annonce à sa mère que Rome et elle vont adopter. Sa mère est ravie mais se sent rejetée quand Gina lui dit qu'ils ont demandé un enfant noir. Puis elle lui explique le mal qu'elle a eu à s'intégrer du fait d'être la seule noire dans un environnement blanc. Prenant son courage à deux mains, Maggie se rend chez Eric pour parler de ce baiser qui a tout changé. Elle le trouve en train de faire ses cartons. Dans l'un d'eux, elle découvre une photo de lui torse nu. Il n'a pas de cicatrice car ce n'est pas lui mais Chloé qui a reçu le cœur de Chad.