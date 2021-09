A million little things - S02 E13 - Daisy

Gary et Maggie se retrouvent lors de la fête qu’Elena organise à l’occasion des cinq ans de sa rémission. Ils sont un peu gauches et leur discussion les amène à décider de rester amis. Grâce à son père, qui perd de plus en plus la mémoire, sa relation avec Sophie s’apaise. La jeune fille revient à la maison. Rome et Regina ont été choisis par Eve, une mère en recherche de parents adoptants. La rencontre se passe bien, mais le père de l’enfant semble poser problème. Eddie et Katherine emmènent, non sans mal, leur fils chez une psychologue