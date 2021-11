A million little things - S02 E14 - La soirée pyjama

"Après avoir assisté à la première échographie de Eve, Rome et Gina découvrent avec elle que Dexter, son ex, est à Boston. Terrorisée, Eve veut quitter la ville. Sophie est revenue vivre chez Delilah qui accepte que Elliot qui va déménager passe la nuit chez elle sans en mesurer vraiment les conséquences. Elle doit partir rejoindre Maggie qui attend les résultats de son premier scanner de contrôle. Gary accepte de jouer les chaperons. Eve avoue que son ex est violent. Rome et Gina parviennent à la convaincre de rester à Boston dans un refuge pour femmes en détresse. Katherine prend en charge la mise en place d’une injonction d’éloignement. Eve vient travailler au restaurant de Gina. Le scanner de Maggie est rassurant. Elle charge Delilah de prévenir Gary. Elle comprend qu’elle va vivre comme lui de six mois en six mois entre chaque examen de contrôle. Elle finit par l’appeler pour lui annoncer elle-même qu’elle va bien. Dakota vient répéter chez Eddie. Theo est très désagréable. Katherine découvre qu’il a peur que Eddie fasse un enfant à Dakota et que sa mère reparte dans le Grand Canyon. Eddie et elle trouvent les mots pour le rassurer.Au matin, Elliot et Danny se séparent et Gary trouve de la marijuana au fond du sac de couchage de Sophie."