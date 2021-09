A million little things - S02 E15 - Le déjeuner

Gary n’arrive pas à travailler chez lui et se rend au restaurant de Regina. Quelques minutes plus tard, Maggie arrive. Il comprend qu’elle a un rendez-vous amoureux avec un inconnu et lui met des bâtons dans les roues. Delilah doit trouver le moyen d’expliquer à sa fille qu’elle a trouvé ses joints dans le sac de couchage, mais lorsqu’elle lui parle, la conversation prend une tout autre tournure. Rome a rendez-vous avec la grande star Isaac Martin qui veut jouer dans son film. Mais son père débarque lui aussi au restaurant et les choses ne se déroulent pas tout à fait comme il l’avait prévu. Eddie doit gérer les caprices de Dakota.