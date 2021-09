A million little things - S02 E16 - Changement de programme

Eddie se prépare à accueillir Lindsay et à vérifier qu’elle est clean pendant que Katherine doit retourner au cabinet. C’est Gary qui emmène Theo au laser game où il fait la connaissance de Darci, la maman d’un copain d’école de Theo. Darci est réserviste, divorcée et très sympathique. Au cabinet, Katherine découvre que Carter est victime d’homophobie et elle démissionne. Après l’arrivée de Lindsay, Eddie découvre de la cocaïne et jette sa sœur dehors. Mais elle appartient à Dakota qui refuse de décrocher. Rome et Gina retrouvent Eve sur le point de repartir à Philadelphie avec Derek. Avec l’aide de Wendy, ils réussissent à l’extirper de ses griffes. Sous la menace d’une injonction d’éloignement, Derek s’en va. Eddie rappelle Linsday qui revient passer la soirée en famille, pour le plus grand bonheur de tous. Avant de partir, elle évoque avec Eddie le chalet du lac et la mort d’une certaine Alex Stewart…