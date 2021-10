A million little things - S02 E17 - Rêves

C'est l'anniversaire de la mort de Jon. Gary fait un cauchemar récurrent où Jon est en chimio mais qu'il n'arrive pas à le sauver. Mais cette fois, Maggie aussi est présente dans le rêve. Eddie rêve que Jon se noie et qu'il essaie de sortir de l'eau mais c'est une jeune fille aux ongles vernis de bleu qui remonte à la surface. Touchée par la détresse d'Eddie, Sophie l'emmène sur la tombe de Jon. Celui-ci lui fait écouter le message où Jon leur demande de continuer à s'aimer. Ils sont réconciliés. Maggie et Delilah décident d'offrir à Katherine l'espace au-dessus du restaurant pour qu'elle s'installe à son compte et en fasse son bureau. Maggie n'arrive pas à dire à Gary qu'elle l'aime encore, ni à lui annoncer qu'elle part pour Oxford. Celui-ci décide de prendre une nouveau départ et invite Darcy à boire un verre.