A million little things - S02 E19 - Jusqu'à ce que la mort nous sépare

Eddie et Katherine ont tout organisé pour renouveler leurs vœux mais l'annonce que Eve est sur le point d'accoucher chamboule leurs plans. Ils décident de faire la cérémonie à la chapelle de l'hôpital. Tout le monde se trouve aux côtés de Rome et Regina pour ce grand moment. Maggie doit partir le soir même pour Oxford et décide d'avouer à Gary qu'elle l'aime encore. Celui-ci lui annonce qu'il a tourné la page et qu'il est heureux, enfin, avec Darcy. Miles passe la journée avec eux et vient en aide à tout le monde. Il fait la connaissance de Sophie et Danny. Quand Eve décide de finalement garder le bébé, Rome et Regina sont dévastés mais en plus, Regina en veut à Rome de l'avoir poussée à avoir cette envie de bébé. Eddie est encore chez lui quand Colleen, la sœur d'Alex, lui rend visite et lui parle d'un bracelet. Des souvenirs lui reviennent en mémoire. Le besoin de savoir comment Alex s'est noyée est plus fort que tout. Il remonte la piste des souvenirs et se rappelle qu'il a emmené Alex sur le lac cette nuit là et qu'elle a basculé dans l'eau. Il n'a pas réussi à la sauver. Effondré de découvrir qu'Alex est morte à cause de lui, il se rend dans un bar, bien décidé à se soûler. Mais la vue d'un vieil alcoolique le rappelle à la raison et il ressort du bar sans avoir bu. Il appelle Katherine pour lui dire qu'il l'aime et, à peine a-t-il fini sa phrase, qu’il est heurté par une voiture.