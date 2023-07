All American - S01 E01 - La nouvelle recrue

Crenshaw, un quartier chaud de Los Angeles. Sa mère Grace, qui les élève seule lui et son frère Dillon a du mal à joindre les deux bouts. Doué pour les études, il est encore plus brillant sur un terrain de football américain. Un soir où son équipe gagne grâce à lui, Billy Baker, coach à Beverly Hills, lui propose de venir jouer pour lui et étudier au lycée de Beverly High. Spencer commence par refuser mais sa mère le persuade de saisir cette chance unique d'avoir une vie meilleure. Spencer fait la connaissance des enfants du coach, Olivia et Jordan, capitaine de l'équipe de Beverly High et de la jolie Layla qui lui plait immédiatement. Mais ses débuts dans ce milieu ultra privilégié ne se font pas sans difficultés, ni sans susciter jalousie et hostilité...