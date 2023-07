All American - S01 E02 - Attaques et défenses

Spencer James s’adapte à son nouveau rythme de vie à Beverly Hills et aux méthodes d’entrainement de Beverly High. Asher voit son arrivée d’un très mauvais œil, restant persuadé que Spencer veut lui voler son poste et sa petite amie. Spencer reste partagé entre ses deux vies et il ne peut s’empêcher de trouver un prétexte pour rentrer voir sa mère et son jeune frère le soir à Crenshaw. Le prochain adversaire de Beverly High est de taille et Spencer tente de convaincre son coach de le faire jouer en attaque et en défense. Le cumul des fonctions et le poids des responsabilités dans un environnement hostile où on ne cesse de lui rappeler ses origines risquent de peser lourd sur les épaules de la jeune recrue.