All American - S01 E03 - Match inamical

L'ambiance est catastrophique chez les Beverly Eagles. Depuis le dernier match perdu, toute l'équipe en rejette la faute sur Spencer qui vit mal la situation. Billy les met au pied du mur et les enjoint de se réconcilier. Jordan décide d'un week-end « cohésion » mais Spencer préfère rentrer à Crenshaw et assister au barbecue organisé par sa mère. Déterminé à mieux connaître Spencer, Jordan se rend chez lui et Grace l'invite au barbecue. L'atmosphère ne tarde pas à dégénérer entre Jordan, Spencer, Cameron et Chris qui reproche à son ancien coéquipier de les avoir laissé tomber. Pour se départager, ils décident de faire un match improvisé en nocturne entre leurs 2 équipes : les Beverly Eagles et South Crenshaw...