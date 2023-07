All American - S01 E04 - Rien n'est gratuit

"Le collectif de Beverly High commence à se révéler et les victoires s’enchaînent. Les joueurs s’entendent mieux mais Spencer éprouve néanmoins encore quelques difficultés à s’intégrer à un groupe de lycéens qui ne lui ressemblent pas. Le manque d’argent y est pour beaucoup. Billy propose à Spencer de l’argent de poche que ce dernier accepte avec difficulté. Asher organise une de ses soirées légendaires et le moment de se rapprocher est peut-être arrivé pour Spencer James et Olivia Baker. Son frère Jordan qui croit être au courant de certaines choses concernant le passé de leur père ne le voit pas d’un très bon œil. Coop est elle aussi en proie à des difficultés financières et elle demande à Shawn de lui trouver un boulot. Mais comme dit la mère de Spencer : « Rien n’est gratuit, il y a toujours un prix à payer dans la vie ». "