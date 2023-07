All American - S01 E05 - Le cadeau surprise

C'est l'anniversaire de Spencer, Laura décide de le fêter contre son avis. Layla offre à Spencer des pass pour un match, Spencer réalise que son père coache l'une des deux équipes et qu'il sera présent. Il décide d'aller lui parler, mais Billy lui parle de ses relations avec son propre père et le dissuade de le faire. Il l'encourage à compter sur les personnes qui sont présentes pour lui et le soutiennent plutôt que de perdre son temps avec celles qui l'ont laissé tomber. Jordan convainc sa sœur de continuer à enquêter sur les virements faits par leur père. Olivia trouve une adresse, celle de leur grand-père, Willie Baker... Layla tente de faire comprendre à Asher qu'il doit dire la vérité à ses amis sur sa situation financière mais celui-ci s'enferre de plus en plus dans ses mensonges...