All American - S01 E06 - Le choix t'appartient

Beverly High s’impose de justesse face à Culver city, dernière équipe au classement. Après les rivalités, ce sont les dissentions au sein de l’équipe qui commencent à se faire sentir. Jordan et Asher n’arrivent plus à s’entendre sur le terrain. Après la rencontre, le coach Scolnik de l’équipe de Malibu vient mettre la pression sur les épaules de Billy Baker. Le match contre Malibu, adversaire beaucoup plus redoutable a en effet lieu dans une semaine. Leyla commence à avoir des doutes sur la sincérité de Chynna, jeune rappeuse et nouvelle petite amie de son père, le producteur JP Keating. Asher essaie d’impressionner le père de Layla, mais c’est avec Spencer qu’il se trouve des points communs. Il lui propose que le concert de Chynna ait lieu pendant la fête de quartier organisée par Alvin. Spencer accepte à Condition que Coop soit la maitresse de cérémonie. Coop accepte à condition que Shawn puisse rencontrer JP.