All American - S01 E07 - California love

La grande soirée de la rentrée approche... chacun doit trouver une cavalière. Sur les conseils d'Olivia, Layla avoue à Asher qu'elle a embrassé Spencer mais celui-ci lui pardonne. Spencer décide de se rendre seul à la soirée. Ripley pousse Jordan à sécher les cours et à fumer. Soutenu par Coop, Shawn est résolu à quitter le gang, il décroche un petit boulot dans la maison de disques de JP, le père de Layla, mais Tyrone, le boss du gang leur met la pression suite à la tuerie devant chez Alvin... Lors de la soirée, Layla annonce à Asher qu'elle le quitte. Désespéré, celui-ci s'enivre, monte sur scène et balance à toute l'assemblée qu'Olivia et lui ont couché ensemble alors qu'il était déjà avec Layla. Les 2 jeunes filles se disputent...