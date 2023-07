All American - S01 E08 - Défaite interdite

"Spencer est en proie au doute. Il se pose des questions sur sa décision d’aller vivre à Beverly Hill et des conséquences qu’elle a impliqué pour son entourage. Aurait-il pu empêcher Coop de fréquenter des gens dangereux ? Jordan serait-il à ce point entré en conflit avec son père ? Asher se serait-il retrouvé sur le banc de touche ? Serait-il encore avec sa petite amie ?Spencer et Coop demandent de l’aide à la mère de Jordan et Olivia pour sortir Shawn de la situation délicate dans laquelle il se trouve. Laura accepte de les aider mais Shawn refuse cette main tendue. Il veut s’en sortir seul et négocie son départ auprès de Bonez pour partir élever sa fille en Louisiane. Malheureusement, on ne peut pas si facilement échapper à son passé.La qualification pour les phases finales du championnat se joue à domicile contre les Dolphins de Malibu. Avec Asher sur le banc de touche, le match s’annonce encore plus difficile, d’autant que les Dolphins prennent tout de suite l’ascendant sur la rencontre et qu’ils semblent parfaitement lire le jeu des Eagles de Beverly. "