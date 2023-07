All American - S01 E10 - Le nouvel engagement de Spencer

Spencer James veut davantage s’impliquer pour son quartier en écartant les gangs des parcs où il a grandi. C’est sa manière de protéger Coop. Il a l’idée d’organiser une réunion avec les gens de son quartier pour réhabiliter Essence Park et se le réapproprier, réunion lors de laquelle il leur présentera son projet avec l’aide de Kia et Leïla. Flip, l’oncle de Kia, ancien membre de gang, ne partage pas l’enthousiasme de Spencer. Interdire l’accès des parcs aux gangx est une arme à double tranchant, mais Spencer est inflexible : il ne veut pas que son jeune frère se retrouve un jour victime de cette violence. Jordan continue de voir son grand-père Willie en secret. Il veut qu’il l’entraîne et qu’il réponde à la question qui le taraude : Jordan a-t-il un réel potentiel ? A-t-il réellement envie de connaitre la réponse ? Pris sur le fait, Jordan avoue à son père qu’il voit régulièrement Willie. Les rumeurs de la liaison entre Spencer et Leïla ne tarde pas à circuler, ce qui pourrait causer du tort à Leïla, la présidente du conseil des élèves venant juste de rompre avec Asher.