All American - S01 E12 - Le poids du passé

Spencer et Leïla filent le parfait amour, mais peu à peu les démons de Spencer refont surface. Il a du mal à supporter qu’Asher se soit installé chez Leïla tout comme il avait du mal à supporter certaines remarques concernant Kia, son ancienne petite amie. Tyrone a toujours l’emprise sur Coop et il ne veut pas qu’elle remplisse son formulaire d’émancipation pour pouvoir garder son appartement. Une fois majeure, elle ne lui servirait plus à rien. Leïla tombe sur une boite de cachets et lutte pour ne pas succomber à la tentation alors que tout se passait bien depuis un an. Elle aimerait pouvoir compter un peu plus sur les siens pour la soutenir dans ces moments difficiles mais entre les play-offs de son père et les rendez-vous importants de sa mère, il est difficile de trouver un peu d’écoute dans la famille Baker. Elle rend visite à sa marraine. Le père de Coop est de retour et aimerait réconcilier sa fille et sa femme. Janelle Cooper est-elle prête à accepter sa fille comme elle est ?