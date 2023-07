All American - S01 E13 - La pièce manquante

Le premier match des playoff, la phase finale du championnat, approche. Les élèves dont les résultats scolaires laissent à désirer peuvent être privés de match. Un des professeurs de Spencer exige qu'il réécrive sa disserte sur la personne qui l'a le plus influencé dans sa vie, ce qui pousse Spencer à s'interroger de nouveau sur son père et les raisons de son départ. Il visionne un match de son père lorsqu'il était au lycée et se rend compte que Corey était un champion. Billy présente sa nouvelle combinaison tactique, et Jordan s'aperçoit qu'elle le contraint à rester sur le banc de touche. Lorsqu'il interroge son père, celui-ci élude sa question. Willie, prêt à tout pour que son petit-fils ait sa chance, provoque le retour de Corey et sa présence au match pour déstabiliser Spencer...