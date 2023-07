All American - S01 E14 - Un jour de trève

Coop, hantée par ses démons, fait de nombreux cauchemars qui inquiètent Patience. Spencer prépare l’anniversaire de son petit frère et il voit les choses en grand, il veut organiser une grande fête à Essence Square Park. Mais Tyrone ne voit pas les choses de cet œil, on ne fait pas ce qu’on veut sur son territoire. Spencer bénéficie de la protection de Flip. Maintenant qu’Asher est revenu sur le devant de la scène, son père tente de se rapprocher de lui. Asher organise une partie de poker chez Leyla sans lui en parler. Elle lui donne dix minutes pour évacuer les lieux. Spencer reste fermé à double-tour. Il ne veut parler de son père avec personne, même pas avec Coop. Jordan continue de voir son grand-père qui le coache à sa manière. C’est aussi une façon pour lui de découvrir ses racines. Coop poursuit son plan pour se débarrasser de Tyrone, mais les risques sont énormes. Elle décide d’en parler avec Laura. Leyla se fait cambrioler et Spencer pense que Tyrone est dans le coup.