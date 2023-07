All American - S01 E15 - La fin d'un secret

La finale du championnat approche, qui verra s'affronter Beverly High et South Crenshaw, l'ancienne équipe de Spencer. L'équilibre de Spencer est bouleversé depuis que Corey est revenu. Celui-ci cherche à voir Spencer qui le rejette. Le jeune homme est en froid avec sa mère et Billy depuis qu'il connaît les circonstances du départ de son père. Il exige que Billy avoue la vérité à sa famille. Celui-ci commence par refuser mais une conversation avec Corey le fait changer d'avis. Ces révélations auront des conséquences terribles sur sa famille et la campagne que vient de lancer Laura. Coop persuade Preach de ne pas tuer Tyrone, mais de le persuader de quitter la ville...