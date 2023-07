All American - S01 E16 - La grande finale

Laura rencontre Coop et ses parents. Il faut trouver un moyen de témoigner contre Tyrone, mais trouver quelqu’un pour l’identifier s’annonce très difficile. En attendant la mère de Coop lui propose de revenir vivre chez ses parents. De son côté, Coop va tenter de piéger Tyrone avec l’aide d’André Jamal et Malik. La finale approche et les entrainements se durcissent pour les Eagles de Beverly. Spencer est toujours tiraillé entre son équipe d’origine et son équipe d’adoption. Il va falloir choisir sa famille une bonne fois pour toutes s’il veut jouer la finale sereinement. Il se rend à une réunion d’avant match à Crenshaw. L’accueil n’est pas des plus chaleureux. Entre Leïla et Olivia, l’ambiance n’est pas non plus au beau fixe. Quant à Spencer et Leïla, l’ambiance devient pour le moins électrique entre eux. Cory, le père de Spencer et Dillon fait tous les efforts possibles pour se rapprocher de ses enfants. Billy Baker aura beaucoup d’efforts à faire pour regagner la confiance de sa femme, mais pour l’instant lui et ses joueurs doivent se concentrer sur la finale du championnat.