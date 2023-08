All American - S02 E02 - Vivre caché

Spencer découvre que le jeune homme que son père est allé rejoindre en pleine nuit s'appelle Darnell et que c'est le fils d'une femme que son père fréquentait lorsqu'il vivait dans le Nevada. Cette révélation est difficile à encaisser pour Spencer car il ne comprend pas que son père ait abandonné sa mère et lui pour aller refaire sa vie sans qu'il ne leur ait jamais donné la moindre explication. Pendant ce temps, Tamia hésite à inviter Patience chez elle car elle sait que sa mère refuse toujours d'accepter son homosexualité. De son côté, le coach Baker essaye de se réconcilier avec son fils Jordan qui est toujours en colère après lui et finit par lui dire qu'il sera toujours là pour lui...