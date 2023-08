All American - S02 E03 - Les Battles

Spencer est jaloux de la relation quasi-filiale qui existe entre son père et Darnell. Il pose un ultimatum à son père en lui demandant de choisir entre lui et Darnell lorsqu'il lui dit qu'il n'intégrera pas son équipe tant que Darnell sera en ville. Dans le même temps, le coach Baker nomme Spencer et Asher capitaines de l'équipe de football des Beverly Hills Eagles, ce qui va permettre à Jordan de progresser dans son jeu. Pendant ce temps, Tiana tente de se faire remarquer dans le monde de la musique en affrontant des rappeurs lors d'un concours de rap freestyle tandis qu'Olivia décide de rejoindre à contrecœur le groupe Sola Muse...